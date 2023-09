Volvo Trucks stockt das Volumen der Elektro-Lkw auf und startet die Serienproduktion von Elektro-Lkw im belgischen Werk in Gent. Volvo Elektro-Lkw werden jetzt in vier Werken gebaut– drei in Europa und eines in den USA. Zukünftig werden in Gent drei verschiedene Elektromodelle gebaut – der Volvo FH, der Volvo FM und der Volvo FMX Electric. Diese Lkw können ein Gesamtgewicht von 44 Tonnen transportieren und an die unterschiedlichsten Transportbedürfnisse angepasst werden.

"Ich bin begeistert! Das Werk in Gent ist das größte in unserem Netzwerk, daher ist dies ein sehr wichtiger Meilenstein. Jetzt haben noch mehr Transportunternehmen die Möglichkeit, mit Volvo auf elektrische Fahrzeuge umzustellen", so Roger Alm, Präsident von Volvo Trucks.

Das Werk in Gent ist der größte Produktionsstandort von Volvo Trucks mit einer jährlichen Kapazität von rund 45.000 Lkw. Laut Eigenangaben verzeichnete Volvo Trucks bisher Bestellungen, einschließlich Kaufabsichtserklärungen, für rund 6.000 Elektro-Lkw in 42 Ländern.

Die Elektro-Lkw werden auf der gleichen Plattform und demselben Montageband wie die mit Diesel und Gas betriebenen Lkw in einer Produktionsanlage zusammengebaut. Dies bietet dem Werk eine hohe Flexibilität beim Umgang mit verschiedenen Varianten und Anforderungen. Die Batteriepacks stammen aus dem kürzlich eröffneten Batteriemontagewerk in Gent, das sich direkt neben der Produktionsanlage befindet.