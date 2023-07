Dreizehn neue batterieelektrische Lkw transportieren künftig Pakete und Briefe zwischen den Depots des deutschen Zustellkonzerns DHL Group im Großraum Berlin. Neben den 13 E-Lkw in Berlin setzt die Deutsche Post DHL bundesweit 110 Biogas-Lkw im regionalen Brief- und Paketverkehr sowie im sogenannten Hauptlauf, also dem Transport von Sendungen zwischen den Brief- und Paketzentren, ein. Bis Ende 2023 sollen es rund 350 sein.

Bei der Zustellung auf der letzten Meile sind die Paketdienstleister hier bereits gut unterwegs. Laut DHL werden rund 50 Prozent der eigenen Paketzustellungen in Deutschland elektrisch durchgeführt. Das Unternehmen hat tausende E-Transporter und Lastenräder im Einsatz. Anders sieht es auf längeren Strecken zwischen Städten oder in Brief- und Paketzentren aus: Hier werden größere und schwerere Transporter benötigt.