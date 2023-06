Die oberösterreichische Steyr Automotive hat die Sparte Sonderaufbauten der niederösterreichischen M-U-T Maschinen GmbH übernommen. Nachdem die beiden Fahrzeugbauer Ende März eine entsprechende Absichtserklärung unterzeichnet hatten, wurde nun der Kaufvertrag unterzeichnet, teilte Steyr Automotive mit.



"Die bedarfsorientierte Adaption von serienmäßigen Lkw-Typen und die Fertigung von modernen Spezialaufbauten für die Abfallsammlung sowie für die Straßen- und Kanalreinigung passt ausgezeichnet in unser Kompetenzprofil", sagte Johann Ecker, Sprecher der Geschäftsführung von Steyr Automotive.

Die Marke "M-U-T" bleibe bestehen und gehe auf Steyr Automotive über. Durch die Übernahme sollen 65 Arbeitsplätze in Steyr gesichert werden. Der Produktionsbeginn sei noch im Juli geplant.

"Wir freuen uns sehr, dass wir unser Fahrzeugbaugeschäft mit der Gewissheit übergeben, dass dieses in qualifizierte und professionelle Hände kommt und die Top-Qualität aus Österreich, die unsere Kunden aus dem Kommunalbereich gewohnt sind, weiterhin in Österreich fortgeführt wird", so Geschäftsführer der M-U-T-GmbH Bernhard List.

Service, Vertrieb und Kundendienst bleiben in Stockerau, die dortige Produktion geht an das Wiener Transportunternehmen Gruschina über. So sollte es zu keinem Personalabbau kommen, betonte List.

(APA/red.)