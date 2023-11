Ganze 1.000 Tonnen können an den allradgetriebenen Arocs SLT 4463 AS 8x6 gehängt werden: Gemeinsam mit Paul Nutzfahrzeuge hat Mercedes-Benz Trucks den speziell für Schwertransporte umgebauten Lkw entwickelt. Er wird unter anderem für den Transport von Transformatoren und Wärmetauschern eingesetzt. Das Sonderfahrzeug wurde an die Firma Viktor Baumann übergeben, die sich auf Einsätze mit einem Gesamtzuggewicht von bis zu 1.000 Tonnen spezialisiert hat. Die Fahrer dort können sich besonders über das 1,99 Meter hohe und 2,30 Meter breite Fahrerhaus freuen.

Das von Paul Nutzfahrzeuge innerhalb von vier Monaten umgebaute Fahrzeug leistet 625 PS. Rund 9.500 Teile wurden ausgetauscht oder neu eingebaut. Mercedes-Benz hatte das Fahrzeug unter anderem bereits mit einem verstärkten Rahmen und dem passenden Antriebsstrang ausgestattet, die Vorlaufachse nachgerüstet sowie Schwerlastkupplungen vorne und hinten eingebaut. Bei Paul wurde eine sogenannte Ballastpritsche montiert, die mehr Druck auf die Räder bringt und damit die Traktion erhöht. Das Fahrerhaus des Arocs wurde durch das BigSpace-Fahrerhaus des Actros ersetzt.

"Wir bei Paul entwickeln innovative, technisch zuverlässige und optimal auf die Anwendungsfälle zugeschnittene Lösungen. ‘Einfach machen‘ gilt auch im Sonderfahrzeugbau: Die BigSpace-Kabine eines Actros auf einen Arocs zu montieren, das sieht einfach aus, erfordert aber sehr viel individuelle Anpassung und der Teufel steckt da bekanntlich oft im Detail", sagte Bernhard Wasner, Geschäftsführer der Paul Group.

Das Fahrzeug wurde vorne "tiefergelegt", um die zulässige Gesamthöhe von vier Metern nicht zu überschreiten. Neben der individuellen Integration der Fahrerkabine an das Fahrwerk musste auch die komplette Innenausstattung mit unter anderem Armaturenbrett, Bett oder Schubladen angepasst werden. Weiterhin wurde ein zusätzlicher Turm mit Staukisten hinter dem Fahrerhaus von Paul entwickelt und installiert.