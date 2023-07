In der EU hat sich der gute Jahresstart beim Verkauf von Nutzfahrzeugen im zweiten Quartal fortgesetzt. Nach den ersten sechs Monaten legten die Verkäufe von Bussen, Transportern und Lastwagen jeweils zweistellig zu, wie der Branchenverband ACEA in Brüssel mitteilte. Deutschland gehörte in allen drei Segmenten zu den wachstumsstärksten Märkten.

Im ersten Halbjahr wurden in der EU mehr als 725.400 Transporter verkauft, 11,6 Prozent mehr als im Vorjahreszeitraum. Knapp 14.800 Busse bedeuteten ein Plus von 15 Prozent. Bei den Lkw war der Zuwachs mit 20 Prozent auf rund 179.500 Fahrzeuge am stärksten. Dabei stieg das Interesse an alternativen Antrieben wie teil- oder vollelektrischen Fahrzeugen.

Im Vergleich zu den ersten drei Monaten des Jahres entwickelte sich vor allem die Nachfrage nach Transportern und Lkw besser, während sich der Busmarkt im zweiten Quartal etwas abschwächte.

(APA/red.)