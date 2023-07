Bosch hat mit der Serienproduktion von Wasserstoffantrieben begonnen. Gefertigt werden die Antriebe in Stuttgart-Feuerbach und im chinesischen Chongqing. Pilotkunde ist die US-Firma Nikola. Der Nutzfahrzeug-Entwickler will im Herbst in Nordamerika einen Lkw auf den Markt bringen, der mit dem System angetrieben wird.

In der ersten Ausbaustufe sollen zunächst mehrere Tausend Systeme pro Jahr in Produktion sein. "Dann werden wir hoffentlich in den Jahren danach noch eine Null zulegen", sagte der Geschäftsführer der wichtigen Zulieferer-Sparte von Bosch, Markus Heyn. Die stärkste Marktentwicklung sei zunächst in China zu erwarten.