Nach Abschluss der Tests absolvierte ein Prototyp auf eigener Achse die mehr als 2.000 Kilometer lange Strecke von Granada über Valencia, Barcelona, Montpellier und Lyon zurück zum Entwicklungs- und Versuchszentrum von Mercedes-Benz Trucks in Wörth am Rhein. Dort feiert der eActros 600 am 10. Oktober seine Weltpremiere. Im Jahr 2024 soll das Fahrzeug serienreif sein.

→ Ihnen gefällt dieser Artikel? Jetzt Newsletter kostenlos abonnieren!

"Wir haben den eActros 600 seit letztem Jahr rigorosen Testverfahren unterzogen. Nach der Wintererprobung im Frühjahr in Finnland bei klirrender Kälte von bis zu minus 25 Grad und ersten Tests auf öffentlichen Straßen, musste sich der E-Lkw nun bei über 40 Grad in Spanien beweisen. Der eActros 600 hat die herausfordernden Erprobungen souverän gemeistert. Jetzt freuen wir uns im nächsten Schritt auf die Tests im Realbetrieb bei unseren Kunden", so Dr. Konrad Götz, Deputy Head of Global Testing bei Mercedes-Benz Trucks.