Im April 2022 ging der Spatenstich über die Bühne, Anfang Mai dieses Jahres fand bereits die Eröffnung des neuen Volvo Group Truck Centers Kottingbrunn statt.

"So nahe unser neuer Standort in Kottingbrunn und unser bisheriger Standort in Baden auch bei einander liegen, so groß ist der technologische Fortschritt, der auf unsere Kunden und Mitarbeiter wartet", kündigte Patrick Dornig, Geschäftsführer der Volvo Group Austria, anlässlich des Spatenstichs an. "Mit insgesamt 15 Lkw- und zwei Busarbeitsständen sind wir optimal für die Wünsche unserer Kunden gerüstet", unterstreicht der Geschäftsführer.

Der neue Standort bildet zugleich den Firmenhauptsitz der Volvo Group Austria GmbH, womit als Generalimporteur der drei Marken Renault Trucks, Volvo Trucks und Volvo Bus die optimale Nähe zu Kunden gewährleistet werden kann. Die Eröffnung wurde dementsprechend mit zahlreichen Gästen gebührend gefeiert.