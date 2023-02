Verkehrstechnisch wird sich für die Kunden der Volvo Group Austria nicht viel ändern. Derzeit nimmt man die Ausfahrt Baden, um zum Truck Center zu gelangen; ab Sommer 2023 wird es die Ausfahrt Bad Vöslau sein. Dazwischen liegen auf der Südautobahn gerade einmal knappe drei Kilometer. „So nahe unser neuer Standort in Kottingbrunn und unser bisheriger Standort in Baden auch bei einander liegen, so groß ist der technologische Fortschritt, der auf unsere Kunden und Mitarbeiter wartet“, kündigt Patrick Dornig, Geschäftsführer der Volvo Group Austria, anlässlich des Spatenstichs an. Für die gesamte Volvo-Group-Fahrzeugpalette wurde ein maßgeschneiderter Werkstattkomplex entworfen, der keine Wünsche offen lässt, egal ob für Arbeiten an einem kompakten Verteiler-Lkw, an einem Reisebus oder an einer Schwerlastzugmaschine. „Mit insgesamt 15 Lkw- und zwei Busarbeitsständen sind wir optimal für die Wünsche unserer Kunden gerüstet“, unterstreicht der Geschäftsführer. Der neue Standort bildet zugleich den Firmenhauptsitz der Volvo Group Austria GmbH, womit als Generalimporteur der drei Marken Renault Trucks, Volvo Trucks und Volvo Bus die optimale Nähe zu Kunden gewährleistet werden kann.