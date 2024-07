MAN ist voll auf Kurs im Transformationsprozess und setzt dabei in Zukunft auf alternative Antriebe, mit Fokus auf den batterieelektrischen Antrieb. Der eTruck steht bereits seit Herbst letzten Jahres zum Verkauf, im Segment der eBusse sind wir Marktführer in Europa und Österreich und der elektrische Transporter, eTGE, ist bereits seit 2018 erfolgreich am Markt. Eigene Batteriereparatur-Zentren gehen europaweit nun laufend in den Einsatz und die Werkstättenmitarbeiter werden auf den neuesten Stand der Technik geschult, um unsere Kunden bestmöglich unterstützen zu können.



Fakt ist, dass alle Hersteller in den letzten Jahren enorme Anstrengungen und Investitionen unternommen haben, um zeitgerecht mit ihren Produkten am Markt zu sein und Fahrzeuge liefern können. Jetzt ist ein rascher und flächendeckender Ausbau der Infrastruktur notwendig, um diese Technologien zugänglich und in die Breite bringen zu können. In Österreich hat die ENIN Förderung für einen positiven Anreiz gesorgt und Bewusstsein für ein Weiterdenken geschaffen. Darauf gilt es jetzt aufzubauen und dem gemeinsamen Ziel mit großen Schritten näher zu kommen."