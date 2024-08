Im Sommer 2024 steht uns der Ford Transit Custom erneut gegenüber. Er sieht jetzt viel besser aus, aber der Optik wegen kaufen vermutlich nur Camper ihr Nutzfahrzeug. Auch der Innenraum ist eine andere Liga, das Platzangebot enorm, die Ergonomie ganz wunderbar. Wären da nicht diese Pseudo-Touch-Tasten, um den ansonsten tollen 13-Zoll-Schirm zu bedienen, und das Lenkrad, das gerne etwas runder hätte ausfallen können, es gäbe vielleicht gar keine Kritik.

Oder doch: Das ziemlich kleine „Armstützchen‟ rechts vom Fahrer, aber das können andere noch schlechter und nur wenige besser. Über den bis zum letzten Kubikzentimeter ausgenutzten Laderaum zu philosophieren ist unnötig. Genauso wie die Erwähnung, dass das Antriebskonzept keinen Einfluss auf das Ladevolumen und nur noch sehr wenig auf die Nutzlast hat. War man bisher bereits am Ende einer Modellvorstellung angelangt, so fängt sie beim neuen Transit Custom an dieser Stelle erst an.