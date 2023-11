Sowohl Ford Pro als auch Volkswagen Nutzfahrzeuge haben nun dreimal den International Pick-up Award (IPUA) gewonnen. Während der Ford Ranger und der Volkswagen Amarok ihren "Hattrick" bei den IPUA-Siegen komplettierten, teilten sich dieses Mal beide Marken und Modelle den Preis. Das erste Mal, dass dies seit der Einführung dieser weltweiten Auszeichnung im Jahr 2010 der Fall war.

"Nach den IPUA 2023-Gruppentests, die letzten Monat in Griechenland stattfanden, war es unmöglich, die beiden Modelle voneinander zu trennen, da sowohl der neue Ranger als auch der Amarok gemeinsam entwickelt wurden und im Ford-Werk in Südafrika hergestellt werden. Obwohl es sich um ein Gemeinschaftsprojekt handelt, ist es jedem Hersteller gelungen, sein einzigartiges Styling und seine Fahreigenschaften zu bewahren, was die Kunden bestätigen werden", erklärte Jarlath Sweeney, Vorsitzender der IPUA-Jury.

Hans Schep, General Manager, Ford Pro Europe: "Wir freuen uns sehr, dass der Ford Ranger von der IPUA-Jury zum dritten Mal ausgezeichnet wurde, was seine anhaltende Attraktivität als Europas beliebtester Pick-up in den letzten acht Jahren unterstreicht. Der neue Ford Ranger bietet die bisher umfangreichste Auswahl an Baureihen, die den Kunden sowohl auf der Straße als auch im Gelände die nötige Raffinesse für Arbeitstage und Wochenenden bieten. Er ist bereit für Arbeit und Freizeit."

Auch Karl Bernqvist, Mitglied des Markenvorstands für den Bereich Beschaffung bei Volkswagen Nutzfahrzeuge, zeigte sich auf der Veranstaltung zufrieden: "Der Amarok ist ein Pick-up, der sowohl auf der Straße als auch im Gelände zuverlässig arbeitet. Er hat die Jury in beiden Fällen überzeugt. Mit dem International Pick-up Award 2024/2025 hat der Amarok in nur 14 Produktionsjahren bereits das Triple erreicht. Dieser Vertrauensbeweis ehrt das gesamte Team von Volkswagen Nutzfahrzeuge. Dafür möchten wir uns bedanken!"