Wir waren mit dem frischgebackenen Sieger der internationalen Wahl, dem Transit Custom, bereits unterwegs. Auf der Teststrecke im belgischen Lommel konnte er seine Qualitäten unter Beweis stellen und hat dies bravourös gemeistert. Er überzeugte unter anderem aufgrund des sehr guten Fahrverhaltens, das Fahrwerk ist auf Komfort ausgelegt. Das abgeflachte Lenkrad liegt gut in der Hand, die bequemen Sitze sorgen für Langstreckentauglichkeit und der geringe Geräuschpegel verhilft zu einem stressfreien Fahren. Dazu gesellt sich ein wirklich guter Ausstattungslevel inklusive Navigation und digitaler Instrumentenanzeige.



Und auch "Alexa" hat Einzug gehalten – zwecks Unterhaltung, aber natürlich auch Unterstützung des Fahrers. Hinsichtlich der Motorisierung war es wichtig, dass der neue Transit Custom mit unterschiedlichen Antriebsversionen erhältlich ist. Und so ist er ebenfalls mit dem EcoBlue Diesel unterwegs, allerdings in vier Leistungsstufen von 110 bis 170 PS. Zu haben ist er weiters als Plug-In-Hybrid und in weiterer Folge rein elektrisch. Das war es vorerst in aller Kürze, in einer unserer nächsten Ausgaben folgt ein ausführlicher Testbericht.