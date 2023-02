Ford Pro, ein von der Ford Motor Company gegründetes Fahrzeugdienstleistungs- und Vertriebsunternehmen, läutet mit der Produktion des E-Transit Custom den nächsten wichtigen Schritt auf dem Weg in die Elektrifizierung seiner Nutzfahrzeuge ein. Der rein batterie-elektrisch angetriebene E-Transit Custom sowie sein ebenfalls vollelektrisches Pendant E-Tourneo Custom sind die ersten beiden von insgesamt vier vollelektrischen Nutzfahrzeugmodellen, die Ford Pro bis 2024 in Europa auf den Markt bringen wird.

Im wichtigen Segment der 1-Tonnen-Nutzlastklasse sollen der E-Transit Custom und E-

Tourneo Custom gewerblichen Kunden den Umstieg auf elektrifizierte Nutzfahrzeuge

erleichtern. Seit März dieses Jahres läuft bereits der Ford E-Transit vom Band, ein leichtes

Nutzfahrzeug im 2-Tonnen-Nutzlastsegment. Einzelheiten zum neuen E-Transit Custom

veröffentlicht Ford im Zusammenhang mit der IAA Transportation im September 2022.

Die neuen Transit Custom- beziehungsweise Tourneo Custom-Modelle - einschließlich der beiden vollelektrischen Versionen E-Transit Custom und E-Tourneo Custom - werden von Ford Otosan, dem Joint Venture von Ford in der Türkei, am Standort Kocaeli gebaut werden – dort läuft auch der neue E-Transit vom Band. Ford Otosan hatte kürzlich angekündigt, zwei Milliarden Euro in seine Produktionsanlagen zu investieren.