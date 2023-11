Der schwedische Lkw-Hersteller AB Volvo rechnet für das kommende Jahr mit einem Rückgang der Lkw-Märkte in den USA und Europa. Derzeit liefen die Geschäfte noch sehr gut, da hohe Auftragsbestände abgearbeitet würden, sagte Vorstandschef Martin Lundstedt. "Aber wir prognostizieren ein niedrigeres Marktniveau für das nächste Jahr."

Für 2024 rechnet der Konzern in Europa und Nordamerika mit einer Nachfrage nach jeweils 290.000 schweren Lkw, nach 340.000 in Europa und 330.000 in Nordamerika in diesem Jahr. Der Auftragseingang im dritten Quartal lag in diesem Jahr um 27 Prozent unter dem Vorjahreszeitraum.

Konkurrent Daimler Truck teilt die Prognose für heuer und hatte sich zuversichtlich zu 2024 geäußert. In Nordamerika erwartete der deutsche Konzern eine Normalisierung der Nachfrage auf hohem Niveau.

Im abgelaufenen dritten Quartal 2023 wuchs das Betriebsergebnis von Volvo stärker als von Analysten erwartet um 61 Prozent auf umgerechnet 1,65 Milliarden Euro, bereinigt um die Kosten des aufgegebenen Russland-Geschäfts. Die bereinigte operative Marge stieg auf 14,4 von 10,3 Prozent vor Jahresfrist, da Preiserhöhungen gestiegene Kosten ausgleichen konnten.

"Wir haben die Kosteninflation erfolgreich mit Preismanagement eingedämmt und weiterhin Störungen in der Lieferkette bewältigt", sagte Lundstedt.

(APA/red.)