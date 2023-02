Seit dem Sommer wurde auch an der Wasserstoff-Tankstelle gebaut, nun ist sie fertig. An der H2-Tanksäule Leopoldau kann in zwei Druckstufen – 350 und 700 bar – getankt werden, damit ist sie für verschiedene Lkw- und Bus-Modelle passend. Die erste Tankfüllung fließt in einen Bus der Wiener Linien. "Wir sehen in der Nutzung von Wasserstoff als erneuerbare Antriebsart viel Potenzial. Während auf den kürzeren Innenstadtlinien bereits seit acht Jahren E-Busse sehr erfolgreich im Fahrgasteinsatz sind, bieten sich H2-Busse vor allem auf anspruchsvollen Strecken an. Und davon gibt es in Wien viele“, so Günter Steinbauer, Geschäftsführer der Wiener Linien.