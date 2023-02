Es ist nicht das erste Mal, dass die Wiener Linien einen Wasserstoffbus testen. Wie wir auf TRAKTUELL-Online berichtet haben, wurden bereits mehrtätige Tests mit einem Modell anderer Marke durchgeführt. Mehr dazu in Wasserstoffbus in Wien neun Tage gratis unterwegs. Nun geht es aber laut Bericht auf "orf.at" um den Hyundai-Wasserstoffbus "Elec City Fuel Cell", der ausgiebigeren Fahrtests unterzogen werden soll. Präsentiert wurde dieser am Donnerstagvormittag bei der Wiener-Linien-Busgarage in Leopoldau. Dort soll zugleich die erste Wasserstofftankstelle der Stadt in Betrieb gehen. Geplant sei zudem, die Tankmöglichkeiten in Zukunft auch auf andere Wasserstoffbusse und H2-Lastwagen auszuweiten. Letztere fehlen jedoch noch im Antriebs-Portfolio der Stadt Wien.