Was passiert, wenn zwei Autos mit jeweils 50 Stundenkilometer Geschwindigkeit frontal kollidieren? Dr. Max Lang geht als Experte für Crash-Tests bei Euro-NCAP genau solchen Fragen auf den Grund. Er war zu Gast bei unserem Automotive Talk Spezial und gewährte uns interessante Einblicke in das Thema Crash-Tests sowie aktuelle Trends und Entwicklungen bei der Sicherheit im Automobil.

Die Testingenieure leisten mit ihrer Arbeit einen wesentlichen Beitrag zur Verbesserung der Fahrzeugsicherheit und spornen die Automobilindustrie zu immer neuen Höchstleistungen an. Vor allem im Pkw-Bereich ist Sicherheit im Marketing wichtig, das treibt folglich auch die Innovationen der Hersteller voran. Davon profitieren einerseits die Insassen der Fahrzeuge bei einem Unfall. Aber auch die Sicherheit vulnerabler Verkehrsteilnehmer, wie etwa jene von Fußgängern, ist ein Kriterium bei den Crashtests.