Die Nachfrage nach Elektro-Lkw steigt in vielen Märkten rapide an. So wird etwa Ikea in zwei seiner Fabriken im polnischen Zbąszynek schwere Elektro-Lkw von Volvo Trucks für den internen Transport einsetzen, die von der Raben Group betrieben werden. Die Erfahrungen aus dem Projekt werden für die Elektrifizierung der Transportvorgänge in einem größeren Transportnetz genutzt.

Die Volvo FM Electric werden für den internen Warenverkehr zwischen zwei 14 Kilometer voneinander entfernten Ikea-Fabriken in Zbąszynek und Babimost in Westpolen eingesetzt. Die E-Lkw werden in den Produktionsstätten von Ikea Industry mit erneuerbarem Strom aus einer externen Quelle aufgeladen. Der erste Volvo FM Electric wird im Herbst in Betrieb genommen und es ist geplant, die Ikea-Flotte auf der Grundlage der Erfahrungen aus diesem Pilotprojekt zu erweitern.

„Wir freuen uns, diese Zusammenarbeit ankündigen zu können, die darauf abzielt, unsere Umstellung auf nachhaltigere Straßentransporte zu beschleunigen. Dieses Projekt ermöglicht es uns, die Herausforderungen und Möglichkeiten des Einsatzes von Elektrofahrzeugen in großem Maßstab und die gegenseitigen Abhängigkeiten in einem größeren Verkehrsnetz zu erforschen und daraus zu lernen“, sagt Małgorzata Dobies-Turulska, Geschäftsführerin von Ikea Industry Zbąszynek.

„Ikea und Raben haben beide ehrgeizige Klimaziele, genau wie Volvo. Dieses Projekt wird uns wertvolle Erkenntnisse liefern und bildet eine gute Grundlage für eine erweiterte Zusammenarbeit in der Zukunft", sagt Robert Grozdanovski, SVP Europe Central East & East bei Volvo Trucks.

Die Nachfrage nach Elektro-Lkw steigt generell rapide an, aufgrund der Notwendigkeit für Transportkunden, auf fossilfreie Transporte umzusteigen, um ihre Nachhaltigkeitsziele zu erreichen. „Wir haben mehr als 1.000 Einheiten unserer schweren Elektro-Lkw und mehr als 2.600 unserer Elektro-Lkw insgesamt verkauft. Wir erwarten, dass das Verkaufsvolumen in den nächsten Jahren deutlich steigen wird. Bis 2030 sollen mindestens 50 Prozent unserer weltweit verkauften Lkw elektrisch sein", so Roger Alm.