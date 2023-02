Im Juli 2021 war das MAN-Werk Steyr an den Investor Siegfried Wolf verkauft worden, das Unternehmen firmiert seither als „Steyr Automotive“. Gemäß einer Übergangsvereinbarung werden weiterhin Fahrzeuge der leichten und mittleren Lkw-Baureihe für MAN gefertigt. Parallel dazu hat Steyr Automotive mit Volta Trucks einen wichtigen Kunden für das künftige Geschäft als Lohnfertiger gewonnen. Zudem hatte Siegfried Wolf, der ehemals bei Magna und GAZ beschäftigt war, versprochen, die ehemalige Traditionsmarke „Steyr“ wieder aufleben zu lassen. Die geplante Kooperation mit der russischen GAZ, an der Wolf selbst Anteile von zehn Prozent hält, war allerdings schon im Vorfeld der Übernahme als mögliches Risiko gesehen worden, unter anderem vom damaligen Betriebsrat des Werks. Die GAZ-Gruppe ist einer der größten Nutzfahrzeughersteller Russlands und gehört mehrheitlich dem Oligarchen Oleg Deripaska, dessen Name sich aufgrund von seiner Nähe zum russischen Präsidenten Vladimir Putin bereits seit Jahren auf US-Sanktionslisten befindet. Bei den jüngsten Sanktionen der EU gegen russische Oligarchen scheint der Name Deripaska dafür überraschenderweise nicht auf. Seitens der Politik dementierte man allerdings, dass sein Name auf Betreiben Österreichs von den Sanktionslisten ausgespart worden sei.

Deripaska hält unter anderem auch Anteile am größten österreichischen Baukonzern Strabag.