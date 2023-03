Palfinger Mitnahmestapler werden am Heck eines Trägerfahrzeuges oder in einer schützenden Box zwischen den Achsen montiert und zeichnen sich durch ihren außerordentlich einfachen Transport und ihre unabhängige Entladung aus. Sie liefern höchste Performance in den Bereichen Sicherheit, Langlebigkeit, Bedienkomfort und Manövrierfähigkeit. Mitnahmestapler sind sowohl in Europa wie auch am nordamerikanischen Wachstumsmarkt stark nachgefragt. Allein in den USA, Kanada und Mexiko wird Palfinger bis 2027 rund 1.700 Stück Truck Mounted Forklifts (TMF) pro Jahr absetzen können. Die dabei speziell für den nordamerikanischen Markt entwickelte FHS-Serie mit neuen Funktionen, Innovationen und Patenten sorgen nicht nur für eine Revolution im Bereich der Mitnahmestapler, sondern auch für eine starke Nachfrage. Damit aber stoßen die vorhandenen Produktionskapazitäten an ihre Grenzen. Um die Nachfrage pünktlich und ohne Beeinträchtigung anderer Produktlinien erfüllen zu können, hat Palfinger mit einer Reihe potenzieller Fertigungspartner Kontakt aufgenommen. Steyr Automotive überzeugte in den Kategorien Qualität, Know-how, Kosten, kurze Anlaufzeit und mit der Möglichkeit, die jährliche Stückzahl weiter erhöhen zu können.