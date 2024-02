Shell Austria eröffnet die zweite (Bio) LNG Tankstelle in Salzburg am Walserberg. Die Station kann täglich 200 LKW mit LNG, und in Zukunft mit Bio-LNG, versorgen.



LNG ist verflüssigtes tiefkaltes Erdgas, dessen Einsatz im Schwerlastfernverkehr bis zu 22 Prozent weniger CO₂-Emissionen gegenüber Diesel ermöglicht, wenn es aus fossilem Erdgas besteht. Wird Bio-LNG verwendet, kann eine noch bessere CO₂-Bilanz erreicht werden.

"Als eines der wichtigsten Transitländer Europas spielt Österreich eine entscheidende Rolle bei der Gestaltung der Mobilitätswende. Die Eröffnung der zweiten LNG-Tankstelle in Salzburg ist ein wichtiger Schritt, um den Schwerlastfernverkehr in Österreich zu dekarbonisieren. LNG ermöglicht eine Reduzierung der CO₂-Emissionen im Vergleich zu Diesel und Bio-LNG bietet noch größeres Potenzial für die CO₂-Bilanz", so Sabine Hauser, Geschäftsführerin der Shell Austria.

Im Shell Energy and Chemicals Park Rheinland entsteht eine Gasverflüssigungsanlage für Lkw-Kraftstoff auf Basis von Biomethan und Gas. Die Anlage wird die LNG-Tankstellen in Österreich zukünftig mit Bio-LNG versorgen. Der als Bio-LNG bezeichnete Kraftstoff birgt großes Potenzial für die Dekarbonisierung des Schwerlastverkehrs. Möglich ist das durch den Einsatz von Biomethan aus landwirtschaftlichen Reststoffen.