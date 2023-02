Über Nacht hat es etwas geschneit und die Eisschicht auf der Straße ist von einer hauchdünnen Schneeschicht bedeckt. Wir wagen uns mit einem überlangen Gliederzug mit Kippmulden hinaus auf die Landstraße. Mein norwegischer Beifahrer wirft einen Blick in den Rückspiegel und fordert mich auf, eine Testbremsung einzuleiten. „Vollbremsung?“ frage ich lächelnd – angesichts unseres Gesamtgewichts von über 50 Tonnen und wenigstens 20 Metern Länge ein Scherz. „Ja, Vollbremsung!“, lautet die überraschende Antwort. Die Gesichtszüge des Mannes bestätigen mir, dass er es ernst meint. Ich hoffe er weiß, was er da verlangt – und trete ins Pedal. Das Fahrzeug bremst so heftig, dass es mich in den Gurt drückt. Der Trailer verzieht dabei keine Miene und bleibt schön in der Spur. Knapp vor dem Stillstand höre und spüre ich, dass einzelne Räder kurzfristig blockieren und nehme deshalb den Fuß wieder leicht von der Bremse. Dennoch ist der Bremsweg wesentlich kürzer, als ich mir das habe träumen lassen. Der Zug ist nach wie vor gestreckt und sauber in der Fahrspur geblieben. Diese Leistung des elektronischen Bremssystems, bei dem jedes Rad einzeln kontrolliert gebremst wird, ist erstaunlich. Hinzu kommen Winterreifen von Continental mit einer weichen Gummimischung, die speziell für diese Extrembedingungen gemacht sind: „Scandinavia“ heißt diese Reifenserie passenderweise.



Mein Beifahrer ist mit dem Bremsmanöver sichtlich zufrieden, was aber weniger an mir liegt als an den Straßenverhältnissen: „Heute sind die Bedingungen besser als gestern“, sagt er. Der frische Schnee sorgt offenbar für etwas mehr Grip, selbst wenn nur wenige Zentimeter darunter das blanke Eis die Straße überzieht. Wieder etwas gelernt.