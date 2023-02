Die aktuelle Verlängerung der Auftragsfertigung im Montagebereich ist für beide Kooperationspartner ein Gewinn. „Als MAN ergreifen wir die Chance, soweit es die Versorgungssituation mit Teilen zulässt, in der Vergangenheit corona- und versorgungsbedingte Stückzahlverluste nachzuholen und durch die Nutzung der Produktionskapazitäten in Steyr die Fahrzeugauslieferung an unsere Kunden zu maximieren“, so Dietmar Klein, Leiter Contract Manufacturing MAN Truck & Bus SE. Insbesondere im Jahr 2022 hatte MAN mit Schwierigkeiten in der Beschaffung zu kämpfen. In Folge ausbleibender Kabelbäume aus der Ukraine musste die Produktion sogar zeitweise stillgelegt werden.

Auch Johann Ecker, Sprecher der Geschäftsführung von Steyr Automotive, freut sich über die Verlängerung des Fertigungsauftrags: „Für uns ist die weitere Festigung der Partnerschaft mit MAN besonders erfreulich und wichtig, da wir so die bewährte Zusammenarbeit mit MAN fortführen. Darüber hinaus hilft uns dies, die Auslastung des Werkes zu sichern.“