Mit Lamilux Sunsation präsentiert der europäische Hersteller faserverstärkter Kunststoffe Lamilux Composites die weltweit UV-beständigste GFK-Deckschicht und gleichzeitig eine revolutionäre Entwicklungen in der Welt der glasfaserverstärkten Kunststoffe. Extreme Farb- und Glanzbeständigkeit und kein Farbunterschied beim Abziehen von Aufklebern auf Oberflächen: Lamilux Sunsation setze neue Maßstäbe beim Qualitätsstandard von glasfaserverstärkten Kunststoffen, so das Unternehmen in einer Aussendung. Bei den künstlichen Bewitterungstests beispielsweise nach DIN EN ISO 4892-2 beweise Lamilux Sunsation absolute Beständigkeit. Denn auch nach 15 bis 20 Jahren Realbewitterung bleiben die satten Farben und der Glanz von Lamilux Sunsation. Testergebnisse bestätigen dieses Urteil.



Lamilux Sunsation reduziert die Pflegebedürftigkeit der Außenanwendungen erheblich. Denn Oberflächen, die nicht ermatten und ihren Glanz nicht verlieren, müssen auch nicht zum vorbeugenden Schutz oder nachträglichem Ausbessern gewachst werden. In Zahlen heißt das: 90 Prozent weniger Aufwand und Kosten für das Wachsen durch den Einsatz von Lamilux Sunsation. Für diese bemerkenswerte Designleistung ehrt der German Design Award Lamilux Composites mit der Special Mention in der Kategorie „Excellent Product Design“.



Der German Design Award zählt zu den renommiertesten Design-Awards weltweit und genießt weit über Fachkreise hinaus hohes Ansehen. Wer sich hier gegen die hochkarätige Konkurrenz durchsetzt, hat erfolgreich bewiesen, zu den Besten zu gehören. Davon zeugt auch die Auszeichnung mit dem Innovationspreis der Industrievereinigung Verstärkte Kunststoffe.