Seit dem 01. August 2022 ist die neue Gelcoat-Technologie Lamilux Sunsation offiziell erhältlich. Damit präsentiert der Hersteller von glasfaserverstärkten Kunststoffen (GFK) die weltweit farb- und glanzbeständigste GFK-Deckschicht und gleichzeitig eine der revolutionärsten Entwicklungen in der Welt der glasfaserverstärkten Kunststoffe. Sie bietet eine bis zu 20-fach bessere UV-Beständigkeit für Außenanwendungen, unter anderem in der Caravan-, Nutzfahrzeug-, Container- und Trailerbranche. Die in den GFK-Werkstoff integrierte UV-Schutz-Technologie ist somit viel langlebiger, benötigt weniger Pflege und erhöht dadurch auch den Wiederverkaufswert. Zusätzlich überzeugte die Jury des AVK-Innovationspreises, dass Lamilux bei der Herstellung großen Wert darauflegt, dass rohstoff- und energieeffizient sowie umweltschonend produziert wird.