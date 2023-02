Ob Nutzfahrzeug-, Last-Mile oder Busindustrie: die Automobilbranche verlangt nach innovativen Werkstoffen, welche Fahrzeuge für Herausforderungen des Alltags rüsten und zukünftig stabiler, leichter und nachhaltiger machen. Die Neuheit Sunsation ist die erwartete Revolution im Bereich der Faserverbund-Kunststoffe. Die definiert den Standard für Außenanwendungen neu, erweitert den Horizont im Hinblick auf Image, Optik, Pflege sowie Wertigkeit und lässt Investitionen auch nach Jahrzehnten in der Sonne wie neu aussehen.



Drei Vorführobjekte wird es auf dem Lamilux-Stand geben: An Lkw-, Bus- und Last-Mile-Fahrzeugmodellen werden die GFK-Produkte in ihren Anwendungen demonstriert. Bei Lkw und Last-Mile-Fahrzeugen ist dies das schlagfeste, robuste Material High Impact mit AntiBac-Oberfläche, der rutschfeste Bodenbelag AntiSlip für Innenräume sowie Gewebe S oder Gewebe Impact, die Unterböden vor Steinschlag schützen. Im Dach verbaut, entfaltet die Weltneuheit Sunsation die Vorteile der neuartigen Gelcoat-Technologie mit 20-fach besserer UV-Beständigkeit gegenüber den bisherigen am Markt erhältlichen Gelcoats. Lamilux ermöglicht auch transluzente Dächer für Tageslichteinfall beim Be- und Entladen.



Im Busbereich zeigt sich die Bedachtnahme auf den Designbereich: LAMIfoamtex mit seiner Softtouchoberfläche, das optisch einem Laminat gleichende Composite Floor und die Innenwandverkleidung LAMIGraph kommen hier zur bewährten Anwendung. Auch für die Anwendung am Dach und Seitenwand präsentiert der Hersteller ein robustes und langlebiges Material, das Gewebe X-treme. Im Gepäckraum punktet wieder der rutschfeste Bodenbelag AntiSlip, der auch als optisch attraktive Variante Anti Slip Style verfügbar ist.