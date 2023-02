Über das bestehende Pipelinesystem werde der Wasserstoff laut Sharma Richtung Wien befördert. In der Millionenstadt hätte dieser etwa für die Nutzung in der Fernwärme hohe Relevanz. Faktum sei aber auch, dass eine von der Größe vergleichbare Anlage derzeit nur in Portugal zu finden sei, die jedoch nur 20 Megawatt liefern könne, so Sharma. Umso wichtiger sei es, dass an einem gemeinsamen Strang gezogen werde, um das Leuchtturmprojekt im Burgenland bestmöglich und rasch zu realisieren. "Bis 2040 werde die Nachfrage nach grünem Wasserstoff in Österreich das 4- bis 5-fache des heutigen Gesamtbedarfs betragen", ergänzte Michael Strugl.

"Dieser Bedarf wird durch zunehmende lokale Produktion, aber auch durch Wasserstoff-Importe gedeckt werden. Daher ist das Gebot der Stunde der Ausbau grüner Energieträger, der Netze und Speicher." Auf die Frage, wie es mit weiteren Gaslieferungen aus Russland in nächster Zeit aussehe, entgegnete Eleonore Gewessler, dass die Lage sehr davon abhänge, wie der russische Präsident nun weiter reagieren werde. "Wir können leider als Binnenland kein LNG-Hafenterminal in den Neusiedlersee stellen und von dort unser Gas beziehen". Umso wichtiger sei der Schritt zum Bau einer großvolumigen Elektrolyseanlage sowie einer funktionierenden Wasserstoffwirtschaft in Österreich - auch hinsichtlich der Klimaziele.

