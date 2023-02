Univ.-Prof. Dr. Horst Bischof (Vizerektor der TU Graz) betonte in seinem Statement die Wichtigkeit von unabhängigen Tests durch Euro NCAP und Dr. Jost Bernasch (Virtual Vehicle Research) gab in seiner Keynote Einblicke in die Zukunft des Testens durch die Verbindung von Realtests mit virtuellen Tests. In einem hochrangig besetzten Expertentalk wurden darüber hinaus die Bereiche Mobilitätsstrategie, rechtliche Rahmenbedingungen, technische Möglichkeiten und transnationale Bestrebungen thematisiert. Nach der feierlichen Eröffnung gaben die Aussteller Einblicke in neuestes Testequipment und Testdienstleistungen. Hautnah zu sehen waren zum Beispiel selbstfahrende Roboter-Plattformen, Test-Targets, mobile Plattformen zum Testen von Prototypen, modernste Sensor- und Datenaufzeichnungs-Systeme sowie Eye-Tracking- und Analysesoftware.