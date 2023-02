Die All-in-one-Lösung eWorX von ZF bietet Fahrzeug- sowie Aufbauherstellern die Möglichkeit, auch künftig in elektrischen Nutzfahrzeugen unterschiedlichste Arbeitsgeräte wie Mischer oder Kran lokal emissionsfrei zu betreiben. ZF hat nun in enger Kooperation mit Mercedes-Benz Trucks und den Aufbauherstellern Meiller und Palfinger zwei Demonstrationsfahrzeuge realisiert. So wurde ein eActros als Absetzkipper mit Palfinger und ein weiterer eActros als Abrollkipper mit Meiller realisiert. Beide Demonstrationsfahrzeuge werden am 30. Mai auf der Weltmesse IFAT 2022 in München vorgestellt.



„Die Projekte mit Mercedes-Benz Trucks sowie den Aufbauherstellern Palfinger und Meiller belegen eindrücklich, wie die ZF-Strategie der Next Generation Mobility sukzessive umgesetzt wird. eWorX unterstützt die elektrische Transformation der Nutzfahrzeugbranche für eine nachhaltigere Zukunft“, sagt Wilhelm Rehm, ZF-Vorstandsmitglied und verantwortlich für die neue Nutzfahrzeugdivision Commercial Vehicle Solutions.