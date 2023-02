Der fast elf Meter lange Hyundai Elec City ist derzeit zu Testzwecken bei den Wiener Linien im Einsatz und wird auf seine Tauglichkeit für den regulären Fahrdienst getestet. Die Tests werden im Rahmen des Projekts "HyBus Implementation" durchgeführt, das vom österreichischen Klima- und Energiefonds unterstützt wird. Für die Wiener Linien ist das Thema „Öko-Busse“ ein sehr Wichtiges, wie Peter Wiesinger, Abteilungsleiter Kraftfahrzeuge Wiener Linien betonte. Er nannte während eines Vortrags die verschiedenen Beweggründe für die Teilnahme an diesem Projekt – und das sind nicht wenige. Darunter befinden sich zum Beispiel der Erfahrungsgewinn zur Betankung, die Wartung und Fahrzeuginstandhaltung. Eine wichtige Rolle spielen überdies behördliche Genehmigungen, die Adaption der Werkstätten sowie die Ausbildung der Mechaniker und Berufskraftfahrer. All das sei als Pionierarbeit für die Ostregion Österreichs zu sehen, so Wiesinger. Um die richtigen Schlüsse ziehen zu können, sei eine Langzeiterprobung des Busses unentbehrlich. Reine batterieelektrische Busse würden sich aufgrund der teilweise anspruchsvollen Topografie Wiens jedenfalls nicht überall eignen, so Wiesinger. Die Einsatzreichweite von Wasserstoffbussen sei dagegen wesentlich höher, so der Abteilungsleiter. Zudem sei das Anfahrverhalten bei Steigungen gut. Auch die vom Hersteller versprochene Reichweite konnte in ersten Tests bereits nachgewiesen werden (bei optimalen Temperaturen 450 Kilometer und darüber), der Verbrauch lag bei unter acht Kilogramm pro 100 Kilometer. Die Tankzeit des Hyundai Elec City beträgt rund zehn Minuten für 25 Kilogramm bei einem Tankfassungsvermögen von 34,5 Kilogramm unter Verwendung einer 1.000 bar Verdichteranlage für Pkw, Lkw und Busse. Mit einer zusätzlichen Kühlanlage ließen sich laut Wiesinger noch kürzere Tankzeiten realisieren. Der größte Vorteil für die Wiener Linien läge darin, dass die Dieselbusse in den meisten Fällen eins zu eins durch eine Wasserstoffflotte ersetzt werden könnte. Ab 2023 ist der schrittweise Ersatz von fossilen Bussen durch wasserstoffbetriebene Busse auf der Linie 39A vorgesehen.