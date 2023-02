Torc ist ein führendes Unternehmen bei der Entwicklung von „SAE Level 4“ autonomer Fahrsoftware für Fernverkehrs-Lkw. Die neu gegründete Torc Europe GmbH erschließt sich mit der Eröffnung dieses Zentrums den Talentepool der Software- und Entwicklungsingenieure in einer der führenden Automobilregionen Deutschlands. Das Team in Stuttgart wird die laufende Entwicklung der Fahrsoftware für den Einsatz in autonomen Lkw in den USA unterstützen.



Die Torc Europe GmbH ist eine 100-prozentige Tochtergesellschaft von Torc. Ihre Büros befinden sich im Stuttgarter Stadtteil Untertürkheim, in unmittelbarer Nähe eines bestehenden Entwicklungsstandorts von Daimler Truck und unweit der Firmenzentrale von Daimler Truck in Leinfelden-Echterdingen. Torc Europe stellt nun als nächsten Schritt Softwareingenieure, Softwarearchitekten und Datenwissenschaftler in den Bereichen System, Sicherheit, Validierung und Produktentwicklung ein.



„Torc arbeitet eng mit Daimler Truck zusammen, um das gesamte Produkt, einschließlich der Software, das heißt des ‚virtuellen Fahrers‘, der Sensorik- und Computerhardware sowie des redundanten Lkw zu optimieren. Ziel ist als erstes Unternehmen ein skalierbares und profitables Produkt für autonome Lkw auf den Markt zu bringen“, erklärt Torc-Gründer und CEO Michael Fleming. „Mit unserem Stuttgarter Technologie- und Software-Entwicklungszentrum nutzen wir die vorhandene regionale Kompetenz in den Bereichen Automotive, Trucking und Software.“



Torc und Daimler Truck verfolgen gemeinsam das Ziel, noch innerhalb dieses Jahrzehnts autonome Lkw für den Fernverkehr zu entwickeln und auf die Straße zu bringen. 2019 erwarb Daimler Truck einen Mehrheitsanteil an Torc. Damit war Torc das erste Unternehmen für autonome Fahrzeuge, das eine integrierte Partnerschaft mit einem Lkw-Hersteller eingegangen ist. Torc und Daimler Truck, mit starker Präsenz in Nordamerika, treiben unter Hochdruck die Entwicklung und Erprobung in den Vereinigten Staaten voran. Auf den Highways rund um das Testzentrum von Torc in Albuquerque, New Mexico, finden derzeit täglich Mehrschichtfahrten mit den autonomen Test-Lkw von Torc statt.