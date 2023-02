Um die EU-Vorgaben zu erfüllen, setzen VDI und VDE beim Fernverkehr schwerer Nutzfahrzeuge auf Brennstoffzellenantrieb und im urbanen Raum auf den batterieelektrischen Antrieb für kleine Nutzfahrzeuge. Batteriefahrzeuge (BEV – Battery Electric Vehicles) sind zwar wesentlich effizienter, Brennstoffzellenfahrzeuge weisen dafür aber Vorteile bei Reichweite und Tankdauer auf. Insbesondere die Reichweite stellt eine Herausforderung für batteriebetriebene Nutzfahrzeuge im Fernverkehr dar. Sie kämpfen mit den Batteriegewichten an Bord und einer langen Ladezeit. Diese Probleme lassen sich mit Wasserstoff lösen, da er schnell getankt und in flüssiger oder gasförmiger Form im Fahrzeug mitgeführt werden kann. Der Antrieb selbst erfolgt dann wiederum über einen elektrischen Antriebsstrang und ist ident mit jenem von rein batterieelektrischen Fahrzeugen. Dafür wird die Energie aus dem Wasserstoff (H2) zuvor mittels einer Brennstoffzelle in elektrischen Strom umgewandelt. Das Abgas-Produkt dieses Vorgangs ist reines Wasser (H20). Der Lkw kann mit dieser Technologie in wenigen Minuten betankt werden und benötigt nur eine vergleichsweise kleine und somit auch leichte Pufferbatterie. Die Energieeffizienz des Gesamtsystems ist bei der Wasserstofftechnologie allerdings wesentlich schlechter, da der elektrische Strom zunächst in Wasserstoff umgewandelt und dann wieder rückgewandelt werden muss. In Sachen Effizienz haben reine Batteriefahrzeuge also die Nase vorn. Der Wasserstoff macht dennoch Sinn, um hohe Reichweitenanforderungen abzudecken. Außerdem lässt sich mittels Wasserstoffelektrolyse der Strom aus einer etwaigen Überschussproduktion der erneuerbaren, meist hochvolatilen Energieträger speichern und verwerten.

Was die Sicherheit betrifft – Stichwort: Brandgefährlichkeit von Wasserstoff – sehen die Experten von VDI und VDE kein Problem. Die Sicherheit von Brennstoffzellenfahrzeugen sei durch Prüfungen und praktische Erfahrungen bewiesen, das Gefährdungspotenzial nicht höher als bei konventionellen Kraftstoffen. Egal ob Batterie oder Wasserstoff: „Beide Energieträger sind in Bezug auf die Sicherheit gleichwertig“, erklärt Martin Pokojski, Vorsitzender des VDI/VDE-Fachausschusses Wasserstoff- und Brennstoffzellen.