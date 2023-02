Mit dem Ausbau der Teststrecke in St. Valentin wird ein wichtiger Schritt in Richtung Mobilität der Zukunft gesetzt. Am 31. Mai 2021 wurde mit dem Ausbau des bestehenden Testgeländes auf dem Areal des Magna Powertrain Engineering Centers Steyr in St. Valentin begonnen. Nach dem Umbau soll die Teststrecke speziell dafür ausgelegt sein, automatisierte Fahrzeugtechnologien unter schwierigen Wetter- und Straßenverhältnissen zu testen.



Die Erweiterung der Teststrecke in St. Valentin soll langfristig dazu beitragen die Transport- und Verkehrssicherheit zu steigern, die Technologieakzeptanz zu erhöhen sowie die Umsetzung klimaneutraler Gütermobilitäskonzepte fördern. Dadurch sollen neue und kosteneffiziente Transportlösungen und nachhaltige Geschäftsmodelle für die Zukunft des automatisierten Transportes entstehen.