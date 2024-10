Als Hersteller von Ersatzteilen für Nutzfahrzeuge bietet Auger eigenen Aussagen zufolge mehr als 60.000 Teile in 24 verschiedenen Produkt-Kategorien. Kernkompetenzen des Unternehmens seien unter anderem Luftfederbälge, Radnaben, Kupplungen, Achsteile, Sattelkupplungen und Türen für die Fahrerkabine.

Auger produziert aber auch andere Teile, wie zum Beispiel Universalteile für Zugmaschine und Trailer, elektrische Ausrüstung, Motorenteile und Filter. Die Versorgung für Zentraleuropa erfolgt laut Auger über das Lager in Neukirchen-Vluyn. „Es gibt kaum etwas, was wir nicht haben. Leider konnten wir nicht alles nach Frankfurt mitnehmen“, so Raab.