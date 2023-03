Im März 2023 stehen bei der Paul Gruppe Veränderungen an der Spitze an. Familienunternehmer und Geschäftsführer Josef Paul zieht sich aus dem operativen Geschäft zurück. An der Seite von CEO Bernhard Wasner erweitert Andreas Bartels als CFO die Gruppenleitung. Die Struktur einer Doppelspitze bleibt damit erhalten. Das erklärte gemeinsame Ziel des neuen Duos ist den profitablen Wachstum der Paul Gruppe weiterhin zu gewährleisten und auch verstärkt ausbauen.

„Ich schaue mit Stolz zurück auf die außergewöhnlich erfolgreiche Unternehmensentwicklung in den vergangenen Jahrzehnten bis heute. Gerade in den vergangenen zwei Jahren konnte ich das Unternehmen mit auf die neuen Markterfordernisse ausrichten, unter anderem durch die Nutzung und Entwicklung neuer Technologien und die strategische Ausrichtung vom Handwerksbetrieb zum digitalen Industrieunternehmen. Bernhard Wasner ist bei Paul groß geworden, ist seit vielen Jahren erfolgreich in verschiedenen leitenden Funktionen bei Paul tätig und genießt mein volles Vertrauen sowie das des gesamten Teams. Mit Andreas Bartels an seiner Seite ist die Paul Group bestens für die Zukunft aufgestellt“, sagte Josef Paul.

Derzeit werden die institutionellen Rahmenbedingungen und die Unternehmensstruktur modernisiert. Strukturelle und kulturelle Voraussetzungen sind notwendig, um ein nachhaltiges Wachstum der Unternehmensgruppe mit einer kontinuierlichen Optimierung der Geschäftsprozesse und der Entwicklung neuer Geschäftsmodelle zu gewährleisten.

→ Ihnen gefällt dieser Artikel? Jetzt Newsletter kostenlos abonnieren!

Mit dem Eintritt von Andreas Bartels wird die strategische und operative Ausrichtung der Paul Gruppe optimiert. Er verfügt über mehr als 20 Jahre Berufserfahrung in der Automobil-, Nutzfahrzeug- und Off-Highway-Industrie mit den Schwerpunkten Unternehmensentwicklung, ganzheitliche Transformation und Restrukturierungsmanagement. Darüber hinaus bringt er Kenntnisse über Wertschöpfungsketten und deren Optimierung sowie von Markt- und Technologietrends im Bereich alternativer Antriebe mit.

„Der Innovationsgeist und die pragmatische, unglaublich schnelle Umsetzungsfähigkeit, die zu Paul gehören, sind in diesen Zeiten der schnellen Veränderungen genau die richtigen Skills, um den Markt aktiv mitzugestalten. Ich werde sie mit meiner langjährigen Erfahrung im strategischen Planen von Transformationsprozessen auf allen Ebenen ergänzen und im Unternehmen effizient umzusetzen. Damit werden weiterhin für das gesamte Unternehmen nachhaltiges Wachstum und werthaltige Ergebnisse möglich“, so Andreas Bartels.