Der „Paul Hydrogen Power Truck“ mit 24 Tonnen Zuggesamtgewicht wurde von den Akteuren des Next Mobility Accelerator Consortiums vorgestellt: Das Fahrzeug hat die Paul Group entwickelt. Geschäftsführer Bernhard Wasner erklärte die Entstehungsgeschichte und Technologie. Der Kraftstoff für diesen Truck kommt von der Maier-Korduletsch-Gruppe. Lorenz Maier, Geschäftsführer des Energieunternehmens, berichtete, wie grüner Wasserstoff gewonnen und bereitgestellt werden kann. Dr. Karsten Wilbrand, Senior Principal Scientist des Unternehmens Shell, zeigte die Potenziale von alternativen Kraftstoffen für die Mobilität der Zukunft auf. Die Brennstoffzellen für den Paul Hydrogen Power Truck stammen von Toyota.



Angesichts der ambitionierten Klimapläne der europäischen Regierungen spielen alternative Antriebe und Möglichkeiten zur Emissionsreduzierung eine bedeutende Rolle. Wasserstoff gilt hierfür als eine der Schlüsselressourcen für eine nachhaltige Energiezukunft. In Kombination mit einer Brennstoffzelle scheint das ein vielversprechender Lösungsansatz zur Reduzierung der CO2-Emissionen im Transportsektor zu sein.



Wasserstoff in Kombination mit der Brennstoffzelle ist eine vielversprechende Lösung zur Reduzierung der lokalen THG- und Lärmemissionen im LKW-Verteilerverkehr. Das Next Mobility Accelerator Consortium will eine regionale und auch skalierbare Wertschöpfungskette für H2-LKW in der mittleren und schweren Klasse sowie H2-Busse kreieren. Als Denkansatz fungiert die ganzheitliche Betrachtung der Wasserstoff-Wertschöpfungskette von der Wasserstoff-Herstellung bis zur Produktion der H2-Fahrzeuge.