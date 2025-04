Wie Volvo Trucks berichtet, konnte der Marktanteil 2024 weltweit in 25 Ländern gesteigert werden. In Brasilien wurde Volvo mit einem Marktanteil von 23,7 Prozent das dritte Jahr in Folge Marktführer bei schweren LKW. Das Flaggschiff des Unternehmens, der Volvo FH, war im Jahr 2024 das meistverkaufte LKW-Modell aller Marken in Brasilien. In Australien lag der Marktanteil von Volvo bei 18,2 Prozent. In Nordamerika (USA und Kanada) hatte Volvo Trucks einen Marktanteil von 10,5 Prozent (10,2 Prozent im Jahr 2023).

„Dank der vollständigen Erneuerung unseres globalen Produktportfolios im Jahr 2024 sind wir stärker als je zuvor. In Nordamerika, wo wir unser Geschäft deutlich ausbauen wollen, haben wir eine völlig neue Plattform eingeführt, die in den kommenden Jahren die Basis für eine Reihe neuer Modelle sein wird. Das erste Modell auf dieser Plattform war der neue Volvo VNL, der im Vergleich zur Vorgänger-Generation einen um bis zu 10 Prozent niedrigeren Kraftstoffverbrauch aufweist“, so Roger Alm.