Beschuss, Minen oder Sprengfallen: Vor all diesen Gefahren soll die Besatzung in der geschützten Fahrerkabine abgeschirmt werden. Die Geländegängigkeit wird dadurch nicht beeinträchtigt, verspricht der Hersteller. Bislang wurden die in Wörth hergestellten Fahrzeuge in der Regel von Partnerfirmen mit einer gepanzerten Fahrerkabine ausgestattet, bevor sie an die Kundschaft ausgeliefert wurden. Ab jetzt montiert Mercedes-Benz Special Trucks die geschützte Kabine beim Zetros der 2. Generation selbst. In Zukunft soll die gesamte Zetros-Produktpalette vom 4x4 bis zum 8x8 mit geschützter Kabine ab Werk angeboten werden.

Der LKW für militärische Logistik- und Unterstützungsaufgaben verfügt als Haubenfahrzeug über einen baulichen Konzeptvorteil für geschützte Kabinen: Die Kabine befindet sich hinter der Vorderachse, das Gewicht des Fahrerhauses lastet somit nicht vollständig auf der Vorderachse, sondern verteilt sich anteilig auch auf die Hinterachse(n). Auf diese Weise soll die Vorderachse durch die massive Panzerung und schwere Stöße im unwegsamen Gelände nicht überladen werden.