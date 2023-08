MAN wurde in einem zweistufigen Verhandlungsverfahren für Kommunal-Lkw mit Aufbauten als Bestanbieter ermittelt. Im März und April 2023 wurde der Rahmenvertrag zwischen der MAN Truck & Bus Vertrieb Österreich GesmbH und der Bundesbeschaffung GmbH (BBG) abgeschlossen. MAN tritt dabei in neun Losen als Generalunternehmer und in zwei Losen als Unterauftragnehmer für Kehrmaschinenaufbauten auf.