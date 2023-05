MAN Truck & Bus kooperiert jetzt mit Mobileye bei der Automatisierung von Stadtbussen. Der Nutzfahrzeughersteller erhofft sich durch die Zusammenarbeit die Integration des schon schlüsselfertigen Mobileye Drive Systems in seine Busse zu beschleunigen.



"Dass die urbane Busmobilität in Zukunft nicht nur emissionsfrei und vernetzt, sondern auch automatisiert abläuft, ist keine generelle Frage, sondern lediglich eine Frage der Zeit", sagt Barbaros Oktay, Head of Bus bei MAN Truck & Bus. "MAN Truck & Bus hat sich daher durch die Zusammenarbeit mit Mobileye strategisch so aufgestellt, dass wir auf unserem weiteren Weg zur Automatisierung des Stadtbusses die entscheidenden Meilensteine gemeinsam setzen können."

Eine weitere Aufgabe für MAN ist die Integration der autonomen Fahrzeuge in ein umfassendes Ökosystem. Im komplexen urbanen Raum bedarf ein automatischer Stadtbus Funktionen, die über das Fahren hinaus gehen, wie Ticketverkauf, das Verhalten an einer Haltestelle, die Deeskalation in Konfliktsituationen, sowie die Reaktion auf unerwartete Umleitungen oder Unfälle.



"Wir freuen uns über die zukünftige Zusammenarbeit mit MAN Truck & Bus. Uns liegen nachhaltige Mobilitätslösungen im privaten wie auch im öffentlichen Sektor am Herzen und wir sehen in autonomen Fahrzeugtechnologien einen wichtigen Beitrag, um den öffentlichen Verkehr sicherer, effizienter und zugänglicher zu machen. MAN Truck & Bus und Mobileye teilen eine klare Vision für eine autonome Mobilität der Zukunft, die durch diese Kooperation unterstrichen wird", sagt Johann Jungwirth, Senior Vice President, Autonomous Vehicles bei Mobileye.

→ Ihnen gefällt dieser Artikel? Jetzt Newsletter kostenlos abonnieren!

Der erste automatisierte MAN-Bus vom Typ Lion’s City E soll sich ab 2025 im Münchner Stadtverkehr bewähren, begleitet von einem Sicherheitsfahrer. Er wird im Rahmen des Forschungsprojekts MINGA auf der Buslinie 144 durch den Olympiapark eingesetzt.