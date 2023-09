HVO 100 darf derzeit in Deutschland aus rechtlichen Gründen noch nicht im freien Verkauf an öffentlichen Tankstellen angeboten werden. Der Bezug in Kanistern oder Fässern ist jedoch möglich und auch der reguläre Verkauf an öffentlichen Tankstellen scheint bald realistisch, da die Bundesregierung bis Ende 2023 eine Änderung der Bundesimmissionsschutzverordnung

verabschieden könnte.

"Anbieter von alternativen Kraftstoffen wie Biodiesel, LNG oder CNG sind ein wichtiger Teil unseres Akzeptanzpartner-Netzwerks", sagt Lukas Schneider, Chief Partnerships Officer bei UTA Edenred. "Der Aufbau eines HVO 100-Netzes ist hierzu eine wichtige Ergänzung, und ich freue mich, dass wir unseren Kunden bereits heute eine dreistellige Zahl von HVO 100-Tankstellen in Europa bieten können."

In vielen Ländern ist HVO 100 uneingeschränkt verfügbar und UTA Edenred hat bereits zahlreiche Akzeptanzstellen im Netz. Aktuell bietet der Mobilitätsdienstleister seinen Kunden insgesamt 327 Stationen mit HVO 100 in elf europäischen Ländern an: neben Deutschland und Österreich auch in den Niederlanden, Belgien sowie in den nordeuropäischen Ländern und den baltischen Staaten.