UTA Edenred baut das Akzeptanznetz für die digitale Tankkarte UTA EasyFuel weiter aus. Das UTA EasyFuel-Netz umfasst derzeit rund 1.800 Stationen in Deutschland, Österreich und Italien.

In Österreich kann derzeit an rund 300 Stationen der Marken Doppler, Inntaler und weiterer Anbieter mit der App getankt werden. Das deutsche Netz umfasst rund 900 Stationen der Marken Calpam, Avia, Hoyer, Sprint, Team Energie, Honsel, Q1, Classic und bft. In Italien sind rund 600 Stationen, unter anderem von Tamoil Italia und GNP, an das UTA EasyFuel Netz angeschlossen und können in Kürze genutzt werden. Die Einführung von UTA EasyFuel in weiteren europäischen Märkten ist in Vorbereitung.

„Mit UTA EasyFuel haben wir die bewährte UTA Tankkarte ins digitale Zeitalter überführt und ergänzen damit unser Portfolio an smarten und digitalen Lösungen für die Mobilität unserer Kunden“, sagt Lukas Schneider, Chief Partnerships Officer bei UTA Edenred. „Zwar wird sich auch die physische Karte noch Jahre als vertrautes und bewährtes Abwicklungsmittel am Markt behaupten, doch digitale Lösungen mit ihren Vorteilen wie größerer Schnelligkeit, mehr Sicherheit und höherem Komfort werden immer stärker nachgefragt.“

→ Ihnen gefällt dieser Artikel? Jetzt Newsletter kostenlos abonnieren!

Bei der Entwicklung von UTA EasyFuel setzte UTA Edenred auf die Technologie der CarPay-Diem Service Plattform, die mobile Transaktionen direkt an der Zapfsäule sowohl für Apps als auch für Fahrzeuge mit Internetzugang ermöglicht. Die UTA EasyFuel App kann kostenlos in den jeweiligen App-Stores für iOS- und Android-Smartphones sowie für Huawei-Geräte heruntergeladen werden.