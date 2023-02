Intermarché und Netto sind führende Anbieter im preisgünstigen Kraftstoffsegment in Frankreich, man betreibt mehr als 1.600 Tankstellen. Die Vereinbarung ermöglicht es UTA Edenred, sein Akzeptanznetz in Frankreich bis Ende 2023 auf 5.700 Tankstellen auszuweiten. Außerdem bietet sie den Kunden von UTA Edenred angesichts der steigenden Energiepreise eine kostengünstigere Kraftstoffoption.



Lukas Schneider, Chief Strategic Partnerships Officer bei UTA Edenred, sagt: „Wir freuen uns, unseren Kunden Zugang zu Frankreichs größtem kostengünstigen Kraftstoffnetzwerk zu verschaffen. Intermarché und Netto sind hoch angesehene und etablierte Marken. Durch diese Partnerschaft wird sich das UTA-Akzeptanznetz in Frankreich stark vergrößern, so dass unsere Kunden bis Ende 2023 Zugang zu insgesamt 5.700 Tankstellen haben werden, darunter mehr als 3.600 Stationen im Niedrigpreissegment. Der Zugang zu günstigem Kraftstoff bedeutet nicht nur Kosteneinsparungen für unsere Kunden, das dichte Stationsnetz erleichtert auch den Fahrern den Alltag auf ihren Touren.“



Jean-Marc Devaine, CEO von Intermarché Caveirac (30) und verantwortlich für das Kraftstoffgeschäft von Intermarché und Netto, fügt hinzu: „Die Partnerschaft mit UTA Edenred ist eine echte Chance für uns, eine neue Kundengruppe mit hohem Kraftstoffbedarf zu erreichen und so das Tankstellengeschäft der Unternehmensgruppe Les Mousquetaires weiterzuentwickeln. Die UTA-Edenred-Akzeptanz wird die Pro-Tankkarte von Intermarché ergänzen und es uns ermöglichen, künftig nationale und internationale Flotten zu bedienen.“