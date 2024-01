Einerseits sind Investitionen in den eigenen Fuhrpark angesichts der aktuellen Wirtschaftslage und den hohen Zinsen mit Risiken verbunden, andererseits ist eine moderne Flotte notwendig, um einsatzbereit und wettbewerbsfähig zu bleiben. Keine leichte Ausgangslage für die Transportunternehmer.

Als langjähriger Partner der Branche versteht die TIP Group die Herausforderungen seiner Kunden und entwickelt Lösungen, die in vielfältiger Weise unterstützen und entlasten können. Kundenspezifische Mietangebote für Sattelzugmaschinen, Auflieger und Spezialfahrzeuge sind das Kerngeschäft des Vermieters und schaffen mehr Flexibilität und Kostenkontrolle durch feste Mietraten und einen großen Pool an Fahrzeugen. Vor allem im Bereich der Sattelzugmaschinen baut TIP die Mietflotte weiter stark aus und setzt dabei, wie in der Trailersparte, auf Herstellerunabhängigkeit. Mietverträge für schwere Lkw sind bereits ab 1 Tag Mietdauer möglich.

„Viele große Truck-Marken sind mittlerweile Bestandteil unserer Flotte. Standard, Low-Deck, e-Truck, bei uns finden Kunden die passenden Zugmaschinen für Ihre Transportanforderungen“, sagt Udo Brestel, Sales Director DACH bei der TIP Group.