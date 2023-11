Iveco hat eine Partnerschaft mit den Rock & Roll Hall Of Famers Metallica während der Einführungsveranstaltung zur Erneuerung der gesamten Iveco Produktpalette in Barcelona bekannt gegeben. Die Marke unterstützt die Band während der M72 World Tour, die von Mai bis Juli 2024 Stadien in ganz Europa füllen soll. Iveco Elektro- und Gas-Lkw sowie Kleinbusse schließen sich der Metallica-Karawane an und transportieren die Band und das Equipment zu den Konzertorten in München, Helsinki, Kopenhagen, Warschau und Madrid.

"Wir freuen uns sehr, mit dieser fantastischen Band und Crew an Bord unserer Fahrzeuge mit alternativen Antrieben auf Tour gehen, motiviert durch unsere gemeinsame Berufung, eine nachhaltige Gesellschaft zu unterstützen und die Grenzen für eine bessere Welt zu verschieben", sagte Luca Sra, Präsident, Truck Business Unit, Iveco Group.

Iveco liefert den batterieelektrischen S-eWay und den S-Way LNG in einem Metallica-Sondermodell mit einer speziell entworfenen Lackierung in den Farben des Albums "72 Seasons" der Band. Die mattschwarze Lackierung des Fahrerhauses wird von leuchtend gelben Akzenten an der Seite komplettiert, während der Kühlergrill das ikonische Metallica-Logo trägt. eDaily- und Daily CNG-Kleinbusse, ebenfalls in der Metallica-Sondermodell-Lackierung, stehen der Crew während der Konzerte als Shuttle-Service zur Verfügung. Diese umweltfreundlichen Fahrzeuge tragen zu Metallicas Ziel bei, den CO₂-Fußabdruck bei jedem Auftritt zu reduzieren.

Als Teil der Iveco Group hat sich die Marke verpflichtet, bis zum Jahr 2040 CO₂-neutral zu werden. Sie wird weiterhin von Naturkatastrophen und Kriegen betroffene Gebiete unterstützen, Ausbildungsprogramme für gefährdete Jugendliche durchführen und für die Ernährung von Menschen in Not spenden. Diese Programme decken sich mit den Initiativen der Metallica-Stiftung "All Within My Hands", die während der Tourneen der Band örtliche Tafeln unterstützt, die Ausbildungsinitiative "Metallica Scholars" als Beitrag zu Volkshochschulprogrammen durchführt und sich nach Möglichkeit Katastrophenhilfsmaßnahmen anschließt.