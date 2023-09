Die TIP Group hat die Übernahme des Unternehmens Mezger Rent & Service und der dazugehörigen Werkstatt FTM GmbH abgeschlossen. Mezger ist ein familiengeführter Nutzfahrzeugvermieter mit Sitz in Süddeutschland, der auch die Nutzfahrzeugwerkstatt FTM betreibt.

"Wir freuen uns, Mezger und die Werkstatt der FTM GmbH in der TIP-Familie willkommen zu heißen. Dieser strategische Schritt spiegelt unser Engagement wider, einen kundenspezifischen Service rund um das Nutzfahrzeug anzubieten", sagte Bob Fast, Präsident und CEO von TIP.

Mit der Nutzfahrzeugwerkstatt baut TIP sein Servicenetz in Deutschland weiter aus. Als neuer Gesellschafter verfügt das Unternehmen an diesem Standort über insgesamt 7 Bahnen, auf denen Reparatur- und Wartungsarbeiten an Trucks und Trailern durchgeführt werden können. Neben der Übernahme der Marken-Vertragswerkstatt integriert TIP Sattelzugmaschinen und Auflieger verschiedener Spezifikationen in das Mietportfolio.

Für die Werkstattkunden der FTM GmbH wird es keine Unterbrechung bei den bisherigen Leistungen geben. FTM wird eigenständig weitergeführt, so dass eine nahtlose Übergangsphase gewährleistet ist. Werkstatt- und Mietkunden werden weiterhin ihre gewohnten Ansprechpartner vorfinden.

In Deutschland betreibt TIP mit dem neuen Standort in Möckmühl 22 eigene und herstellerunabhängige Lkw-Werkstätten und bietet Kunden aus der Transport- und Logistikbranche Werkstattservice für Nutzfahrzeuge aller Art.