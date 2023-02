Vom 15. bis zum 17. Juli findet der Truck Grand Prix auf dem Nürburgring statt. Neben dem Renngeschehen präsentiert sich die Nutzfahrzeugbranche auf der angeschlossenen Industriemesse. LKW- und Auflieger-Hersteller sowie Zulieferer und Partner der Branche schlagen wieder ihre Zelte im Messepark auf, um ihre Produkte und Dienstleistungen vorzustellen. TIP ist ebenfalls mit einem eigenen Messestand vertreten. Die Besonderheit ist, dass dieser Stand durch und mit den Auszubildenden aus den TIP-Werkstätten betrieben wird und nicht die Produkte und Dienstleistungen im Vordergrund stehen, sondern TIP als internationaler Arbeitgeber. Das Konzept setzt also auf gute Unterhaltung mit fundiertem Fachwissen.



Nutzfahrzeugvermieter und Serviceanbieter TIP Trailer Services ist Sponsor des Iveco-Teams Schwabentruck. Damit unterstützt man einen der renommiertesten Rennställe der FIA European Truck Racing Championship, der bereits zahlreiche nationale und internationale Meisterschaften gewonnen hat. Mit Steffi Halm fährt seit 2018 echte Frauenpower im Team Schwabentruck. Sie konnte in ihren ersten Rennen bereits wichtige Punkte erzielen und möchte diese Erfolge auf dem Nürburgring noch toppen.



Und last but not least sollte man nicht vergessen: Es geht auch um karitative Zwecke. Denn die Wunden der verheerenden Flut des vergangenen Jahres im Ahrtal sind noch lange nicht verheilt. Aussteller und Besucher freuen sich auf den Truck Grand Prix und das Flair dieser Veranstaltung, und die Menschen in der Region benötigen weiterhin Unterstützung, um ihre Existenzen wieder aufzubauen. Gemeinsam mit dem ETM Verlag und den Herstellern Iveco und Kögel stellt TIP einen Charity-Party-Truck in der Müllenbachschleife auf.