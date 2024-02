Daimler Truck Financial Services (DTFS) startet Mietgeschäft für Lkw- und Buskunden in Brasilien. Das neue Unternehmen "Mercedes-Benz Locações Caminhões e Ônibus" ist eine Partnerschaft zwischen der DTFS-Tochter Banco Mercedes-Benz do Brasil, dem Hersteller Mercedes-Benz do Brasil und dem Mercedes-Benz Handelsnetzwerk mit einem ersten Fokus auf kleine und mittlere Flotten.

In Brasilien wird das Unternehmen Mietverträge für 100 Mercedes-Benz Actros, Atego und Accelo mit Laufzeiten von 36, 48 und 60 Monaten anbieten. Das Paket umfasst Wartung, Flottenmanagement, Dokumentation, Versicherung und Konnektivitätsdienste und ist bei mehr als 180 Handelsbetrieben erhältlich.

"Der Start des Mietgeschäfts in Brasilien ist ein weiterer Meilenstein in unserer Servicestrategie, die das Geschäft unserer Kunden einfacher und zuverlässiger macht, indem wir unsere Produkte mit Dienstleistungen wie Wartung, Versicherung und Telematikdiensten auf einer Rechnung bündeln", sagt Stephan Unger, CEO von Daimler Truck Financial Services.

→ Ihnen gefällt dieser Artikel? Jetzt Newsletter kostenlos abonnieren!

Brasilien ist der größte Lkw-Markt Südamerikas. Nach Angaben von Daimler beträgt der Anteil des Mietmarkts in Brasilien derzeit nur 2 Prozent des Lkw-Bestands, in den USA sind es 25 Prozent.