Unternehmen werden in 2024 verstärkt KI einsetzen, um mit möglichst geringem Aufwand Informationen aus ihren Flottendaten zu gewinnen und diese in Kernbusiness-Systeme zu integrieren. Die Bereitstellung von Insights und die Erstellung von Reports können so beschleunigt und die gewonnene Zeit direkt für Analysen genutzt werden. Durch KI-getriebene Optimierung und Automatisierung können zudem Kosten eingespart werden.



Ebenso können durch den Einsatz von KI-basierten Telematiksystemen individuelle Pläne für die schrittweise Elektrifizierung der Flotte erstellt werden, was Kosteneinsparungen und möglichen CO₂-Reduktionen führen kann. Darüber hinaus können Flottenmanager die Erkenntnisse nutzen, um Fahrsicherheit zu erhöhen, indem sie beispielsweise besonders anfällige Strecken meiden oder Reparaturen und Wartungen rechtzeitig veranlassen.